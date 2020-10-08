後疫情時代，國際商務飯店以多元化話題搶攻國旅市場，台北亞都麗緻大飯店結合「國際蔬食日」與「公益經濟」，除餐飲優勢外，於10月23日推出「愛與慈善． 頌缽療癒 ． 淨化身心」瑜伽體驗住房加購活動，兩堂135分鐘，市場價值2000元的瑜伽體驗課程，住房貴賓可享1,000優惠加購，再贈送價值近5,000元運動驚喜包。

台北亞都麗緻飯店強調，「愛與慈善．頌缽療癒 ．淨化身心」活動僅開放住房貴賓加價購買，不限住房專案，皆可以優惠價1000加購體驗兩次瑜伽課程，共計135分鐘的課程體驗。本體驗課程之收入，將不扣除成本直接贈予由李家同教授創辦之博幼基金會，歡迎消費者一同關心偏鄉孩子的教育發展。

體驗活動由Nike NTC（nike training club 簡稱NTC）瑜伽老師Stacy全程親自帶領，擁有20年豐富瑜伽經驗的Stacy老師，同時也是美國瑜伽聯盟Yoga Alliance 認證資深老師，在兩堂課程共135分鐘的伸展吐納中，帶客人進入瑜伽冥想世界。

瑜伽課程的設計，呼應了今年已邁入第43屆的「國際素食日」，迎合以喚醒與健康為議題，由內而外關愛自己與社會，藉由蔬食淨化、透過瑜伽認識最深的內心。兩堂的瑜伽課程「頌缽冥想．靜坐．簡單伸展」、「打開心輪」前者於寧靜夜間以沉靜頌缽，在沉穩凝鍊中，沉澱紛擾思緒；後者則於翌日清晨，向東方伸展迎曦，擁抱旭日初升。

活動參加者同時可獲得市場價值近5,000元 運動驚喜包，包含Space指定教室五日內兩次的課程體驗、AChron 艾珂菈洗沐瓶、美麗佳人系列玩物誌當期期刊、L. ERICKSON彈力髮圈與麗緻餐旅集團限量設計款多樣商品。參與本活動需同步完成10月23日之客房預定，任選專案皆可參加，官網限定最優惠之住房專案為卓越客房雙人入住2,999元起。

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