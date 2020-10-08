女星林心如婚姻事業兩得意，她與丈夫霍建華的夫妻日常低調又恩愛，林心如近期忙拍新戲《華燈初上》之餘，也在昨（7日）抽空換上禮服出席品牌活動，林心如身穿深V白色長裙，舉手投足性感俏麗，林心如親民PO出席活動照的同時，她還曬出下班照，林心如的日常穿搭也絕美，纖細美腿更是白到發光。

林心如曝光下班照，一雙白嫩美腿超吸睛。（圖／取材自Ruby林心如臉書動態）

林心如昨在網上PO出一系列出席活動照，照片中她換穿黑、白禮服亮相，林心如豪開深V，舉手投足性感爆表，而照片最後則是林心如的下班照，只見她身穿桃粉色西裝外套、腳踩白鞋，林心如辣玩下衣失蹤，鳥仔腳細到不科學，一雙美腿更是白到發光。

林心如PO下班照的同時，還幽默說：「滑到最後一張的亮點，就是姐下班了！日常也是要美美的~」，網友也狂讚：「日常也好美」、「辣翻」、「當媽媽腿怎麼還可以保持這麼美」、「不老女神」。

其實林心如和霍建華都對婚姻生活低調，兩人也很保護女兒「小海豚」，從沒曝光女兒的身影，而林心如日前則是被直擊現身淡水約會，事後林心如則是難得PO出與霍建華自拍照放閃，夫妻同框超甜蜜，合照更是閃瞎一票網友。

(中時新聞網)