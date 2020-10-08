高市公費流感疫苗5日開打後，各醫療院所擠爆民眾排隊，出現搶打潮，3天累計接種數突破16萬劑。高市衛生局今（8）日祭出「限額施打」每日調配機制，預計全市每日接種量控制在4.5萬劑，並呼籲優先給4大高風險族群施打。

據了解，由於今年爆發新冠肺炎疫情，公部門及醫院紛紛建議，為避免與新冠肺炎與流感交叉感染，呼籲民眾提早施打疫苗。未料，本周開打後，民眾擠爆醫療院所排隊接種，盛行率為近年之最。

高市衛生局統計，截至7日，全市已接種16萬985劑，接種速度達21.8％，65歲以上長者累計接種逾7.4萬劑，而兩天內的接種率11.8％，也是六都中最踴躍。其餘慢性病患方面完成率達16.63％，重大傷病患為49.03％。

衛生局為確保13日前合約醫療院所，還有疫苗可以接種。今天已啟動每日配合調控，各醫學中心每日撥補1000劑、區域醫院400劑、地區級醫院40劑至80劑，基層診所50劑，全市每日控制在4.5萬劑。

(中時 )