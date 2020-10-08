錢櫃KTV台北林森店今年4月間大火奪走6條人命，台北地檢署偵查後，8日依過失致死等罪起訴錢櫃董事長練台生等7人。對此，議員羅智強表示，練台生貴為媒體大老闆，對於整件事都採迴避，檢方起訴業者，是稍微還了公道的做法。

羅智強指出，今年發生許多公安事件，其中錢櫃最離譜，偽合格比不合格還可惡，這次錢櫃很顯然他們設備合格，市府檢查也合格，等到市府離開後，相關設備卻關掉，才造成如此嚴重的公安意外，而業者需要負最大的責任。

羅智強直言，檢方起訴業者，是還了公道的做法，而台北市作為監督者，也應有責任，需要確實做好消防安全的稽查，台北市政府做好捍衛人民安全該盡的責任。

羅智強痛批，企業的經營者遇到這麼大的事情，不應該迴避，到目前為止，練台生作為媒體大老闆，對於整件事情卻都採取迴避的態度，沒有站出來面對外界的輿論與疑慮，這對家屬與罹難者是不公道，而他現在已經被起訴，希望他站出來面對社會大眾，負起他該負的責任。

(中時 )