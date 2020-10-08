藍黨團休息時間開會討論，一度要將游送紀律委員會。(蔡依珍攝)

無黨籍總召李家興緩頰，強調為加快預算審查，會前三黨團就決議擱置案不討論。(蔡依珍攝)

舒翠玲不滿被扭曲當場回嗆，前方正好坐曾是十大槍擊要犯的議員段樹文，也連忙站起來緩頰。(蔡依珍攝)

民進黨議員人數不敵國民黨。(蔡依珍攝)

國民黨以人數優勢通過預算擱置案。(蔡依珍攝)

桃園市議會8日審查環保局預算，藍營議員舒翠玲不滿二級機關海管處旗下工程竟遭違法回填廢棄物，質疑只會清垃圾、專業不足，但「低階」一詞引爆綠營在地議員游吾和怒火，摔預算書發飆稱歧視、諷「妳最高尚」，舒當場回嗆：「我講專業度，你懂不懂？」，場面火爆，主席裁示休息，藍黨團聲援譴責言語暴力、要求道歉，但雙方都不願讓步，一度陷入僵局，多位議員接棒緩頰，進入表決，在綠營人數不敵下，最後藍營一口氣擱置海管處高達1億1890萬8600元預算。

舒翠玲日前踢爆海管處發包的草漯沙丘景觀工程，遭廠商違法回填營建廢棄物，痛批人謀不臧有圖利之嫌，率先發難，斥海管處身為保護海洋的主管機關，眼皮底下竟發生非法回填，且長達近1個月，案件還設10年密件，不是內神通外鬼就是專業有問題，動議擱置3000萬許厝港溼地生態景觀總體營造預算。

在地大園區議員游吾和聲援環保局，強調海管處成立以來，桃園海岸真的是黃金海岸，剛開始起步，呼籲不要擱置，但舒強調：「沒有整本擱置或刪除已經很客氣」不警惕囫圇吞棗讓預算通過，未來還得了，堅持下通過擱置。

緊接著舒翠玲又動議擱置海管處淨灘推廣960萬、生物多樣指標調查700萬、社區參與環教推廣900萬、海岸垃圾清除回收再利用1550萬，濱海設施環境清潔990萬共5筆預算，感嘆觀新一帶是全世界最重要藻礁生態區域，但行政院執意推動第三接收站，身為主管機關的海管處罔顧中研院等專業數據，放任施工破壞珍貴藻礁和生態多樣性，恐成海洋生態浩劫，斥海管處只剩清理海岸垃圾一個功能，只剩低階工作、沒有專業，若是只要撿垃圾，回收再利用也委外給專業廠商，「要這麼多專業公務員幹嘛？」

游吾和緊接著發言要求議員用字遣詞要注意，突然發飆動怒斥：「什麼是低階工作，為什麼要歧視清潔隊員！」舒不滿遭扭曲也回嗆是針對工作專業性，游摔預算書大聲咆嘯：「對，妳高階、妳最高尚！」雙方唇槍舌戰，吵雜的聲音連在外等著預算審查的全桃園高階警察都聽聞，在旁議員紛紛上前制止仍無效，主席林志強連忙裁示休息5分鐘。

藍綠兩黨團個別開會，重返議事堂後，無黨籍總召李家興緩頰，強調為加快預算審查，會前三黨團就決議擱置案不討論，他也幫舒釋疑，強調舒的意思是海管處位階高，不該只從事基礎工作、求好心切希望提高專業度，呼籲議員們不要為了詞句發生衝突。

坐在游吾和旁邊的國民黨團總召林政賢接續發言，譴責言語暴力，除要求游吾和道歉，也動議海管處除已通過的預算外，之後高達1億1890萬8600元預算全擱置。游吾和不滿表示，自己很理性、不魯莽，議員本就該互相尊重「對鏡子笑、鏡子才會對你笑」要求舒先向環保局道歉，「她先道歉，我才向她道歉」。

但舒翠玲也態度強硬，「選民選我出來不是為了給其他議員笑臉！」堅持站在監督施政、為民喉舌立場善盡職責，再度重申海管處本來就要有專業素養，強調自己所述是專業度的低階，「不用給我扣帽子！」拒絕跟海管處道歉。

「退一步海闊天空！」綠營議員林俐玲代替游吾和道歉，稱雙方都沒錯，並非針對舒翠玲，稱舒一直都問政犀利。同黨的褚春來則聲援舒，強調議事堂議員本就有言論免責權，無法面面俱到，措辭有落差，議員應該互相尊重，但游的發言很明顯就是針對舒議員，直言就算舒言詞錯誤，也不該由游吾和要求道歉，為了議事順暢，仍呼籲游放下身段道歉，不要把事情弄太僵。李家興也不能認同游的說法，直言議員審查預算若要跟官員道歉，在場每個人都要說對不起，游是為了地方沒意見，但也不諱言：「你太過衝動！」

游聞訊高喊：「你在汙衊我！」堅持反對，嗆聲：「表決就表決」，場面一度僵持，主席裁示繼續逐頁審預算、進入表決，但在場31位，贊成擱置達17位、反對僅11位，綠營人數不敵下，通過爭論的24頁預算擱置案，25至32頁預算則在無異議下也逐頁通過擱置，結束火爆場面。

海管處長林立昌表示，海岸環境重要，近來清除垃圾計畫成功，讓海邊遊客都肯定，為了驗證環境做更好、生物就會回來，才要委託環境保護機關調查，並提出更好解決方案，強調生態保育跟調查習習相關，希望以科學數據保護生態，會努力向議員釋疑，力拼預算通過。他也提到，工程遭棄置廢棄物部分，海管處也是受害者，坦言要徹底檢討，目前已撤換現場維管人員並懲處，將靜待司法調查。

(中時 )