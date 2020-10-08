元大原油正2 ETF已獲准結束信託契約，將在11月13日正式下市，不少投資人向立委陳情投資血本無歸，金管會主委黃天牧8日在立法院財委會「爆料」，即元大原油正2是不太適合長期持有的商品，金管會之前才給予緩衝期，但「很多投資人在8月才去投資，其中的動機心態值得深思。」

即元大原油正2的緩衝期在9月就會結束，淨值無法拉高，就面臨下市清算，但很多投資人卻是8月才衝進去投資，背後的考量是否真的無辜或存心套利，讓金管會也存疑。

金管會主委黃天牧指很多投資人8月才進場投資可能下市的元大原油正2ETF，心態值得深思。圖／魏喬怡攝

多位立委8日在財委會質詢時都提及元大原油正2ETF基金要下市清算，讓許多投資人血本無歸，是否是被理專或銷售通路誤導？是否可以求償？

黃天牧表示，元大原油正2基金目前約有4萬多名投資人，而台灣是淺碟市場，台灣投資人也有其特性，元大原油正2是不太適合長期持有的商品，金管會在今年國際原油出現負油價時，才給予緩衝期，不料很多投資人在8月才去投資，其中的動機心態值得深思。

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