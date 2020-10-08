印度塔塔諮詢服務(TCS；Tata Consultancy Services)周三宣布，將出手1600億印度盧比(約21.8億美元)回購自家股票；另外由於在美國的法律訴訟費用，季度獲利下跌。

塔塔諮詢表示，將以周三收盤溢價9.7%的每股3000盧比價格回購自家股票5330萬股。回購的時機部分是由於與子公司Mistry集團的糾紛，後者希望脫離塔塔諮詢；該集團最近表示，與塔塔的分離為必要的。

市場認為，塔塔諮詢的回購行動有助於該集團市值超過10兆盧比，成為印度繼信實工業(Reliance)之後第二家超越該市值門檻的企業。塔塔諮詢本周一市場已傳出回購消息，股價立即大漲。

塔塔諮詢在截至九月底的季度(第二財季)金融服務和保險部門表現優異，營收增加4.6%來到1613.8億印度盧比；集團整體營收增加3%，為4013.5億盧比，合併淨利則下滑，來到747.5億盧比，低於去年同期，亦低於市場預期的780.5億盧比，主要為在美國的法律訴訟費用增加。

此外，印度競爭同業、企業軟體公司WIPRO亦曾表示。在10月13日的董事會將考慮股票回購事宜。

塔塔諮詢新近任命了新財務長Seksaria，其為印度軟體出口商20年資歷的老將，以接替明年四月即將退休的Ramakrishnan。

(時報資訊)