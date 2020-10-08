紐約市周四起將對新冠肺炎熱點區的企業與學校實施新的關閉規定，僅管這項政策已經引發一小群正統猶太人的憤怒抗議。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周日首次公布他遏止布魯克林與皇后區疫情擴散的計畫，因部分社區的新冠狀病毒陽性檢測率連續7天超過3%，令衛生官員擔心紐約市恐將爆發第二波疫情。今年稍早，這個美國人口最多、被視為全球經濟、商業與金融中心的城市，淪為了全世界疫情最嚴重的地方。根據最新報告，周三全紐約市的陽性檢測率為1.39%。

白思豪原本規畫以郵政區號實施社區封鎖，但遭到紐約州長古莫反對。古莫在周二發布新的彩色編碼地圖，但卻造成混淆，因該地圖的對角線將城市街區一分為二，導致目前仍不清楚許多街道的哪些非必要業務必須關閉。古莫對關閉措施的實施擁有最高的決定權。白思豪承諾會在周四早上開始執行新的封閉措施前提供清楚的方針，關閉措施將持續至少14天。

在布魯克林Borough Park的幾個主要正統猶太區將面臨最嚴格的封鎖，其宗教聚會人數不得超過10人，引發了數百名抗議者在周二晚間聚集對抗將在猶太宗教節日期間生效的限制措施。該地區的陽性檢測率在本周超過8%。

(時報資訊)