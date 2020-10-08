近日傳出印度媒體指稱，中國駐印使館要求印媒報導台灣國慶時應注意用詞。綠委陳亭妃表示，中國管太大了吧。綠委鄭運鵬則說，中國搞不清楚狀況才會提這種要求。

近日傳出因新冠肺炎疫情因素，台灣駐印代表處取消實體國慶活動，改採和印度媒體合作刊登廣告。但卻傳出中國駐印大使館發函警告印度媒體「不應稱台灣是一個國家，此舉違反一中原則。」

陳亭妃表示，全世界的媒體，應該都會注意到台灣這次雙十國慶的表演，中國真的不要管太多，管太大其實沒有任何的幫助。

陳亭妃指出，現在所有的國家對中國是極度的反感，因為中國以為自己是老大哥，可以對其他的國家指三道四，所以這也是為什麼所有的國家已經對中國不耐煩。

陳亭妃說，中國應檢討他們的霸權已影響到每個國家的立場了，如果再繼續下去的話，相信有更多的國家會聲援台灣。

鄭運鵬表示，中國近期與印度有實質邊境的軍事衝突，甚至印度國防部長還表達隨時可以空襲中國，這個時間點上，中國對印度媒體還提出這種要求，顯然是搞不清楚狀況，大外宣反被大外割。

鄭運鵬指出，過去各國可能為了中國市場委屈求全，現在國際風向改變，中國的霸權作為已經引起全面反感，在各國民調上也都是超過7成反感中國，所以中國對台灣打壓越多，國際更支持台灣，現在是台灣的機會。

(中時 )