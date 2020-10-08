道奇與教士的分區系列賽相當精采，道奇先發投手柯蕭一度遭教士「背靠背開轟」狙擊，道奇咬住1分領先，7局上半小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)差點敲出逆轉2分炮，不過中外野手貝林傑(Cody Bellinger)一路追到全壘打牆跳起來美技攔住這發全壘打，讓道奇全隊熱血沸騰，下半局再添2分，最後以6比5贏球，取得2勝聽牌。

此戰道奇派出上一場丟出季後賽代表作的柯蕭，他前5局僅失1分，不過6局上半卻讓球隊捏一把冷汗，當時道奇以4比1領先，柯蕭連被重砲馬恰多（Manny Machado）、荷斯莫(Eric Hosmer)敲出全壘打，不幸中的大幸是都為陽春炮，教士追到3比4僅1分差。

柯蕭主投6局失3分退場，7局上半道奇換投，壘上有人的情況下，今年季後賽打擊率火燙的小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)敲出中外野方向相當深遠的飛球，眼看就要過牆成為逆轉2分炮，此時貝林傑一路追到牆前，分秒不差飛躍起來接殺，硬生生沒收這支全壘打，場邊道奇球員歡聲雷動，投手葛雷特洛(Brusdar Graterol)更是激動到摔手套。

9局上半教士還有反攻機會，連續3支安打攻下2分，5比6僅1分差的緊張時刻，道奇換上喬凱利(Joe Kelly)卻連丟2保送，2人出局、滿壘情況下成功抓下第3個出局數，喬凱利成功守下分數，道奇就以6比5贏球，分區系列賽以2勝聽牌。

此戰道奇先發投手柯蕭6局被敲6安、失3分，另有6次三振繳出優質先發，貝林傑不僅敲出陽春炮，還用手套助道奇至少少掉2分，成為能贏球的大功臣。

道奇貝林傑開轟、有美技。（美聯社）

道奇先發投手柯蕭。（路透）

(中時 )