網路安全解決方案廠商CheckPoint指出，近期針對社群軟體Instagram進行安全評估，發現其中有一處漏洞可能導致使用者帳號遭盜用，攻擊者只需向使用者傳送一張惡意圖片，即可盜用其Instagram帳號，將手機當成間諜工具。Check Point建議，所有Instagram使用者將程式更新至最新版本，並在每次新版本推出後即時進行更新。

Instagram全球每月活躍使用者將近十億，每天有超過一億張照片被分享，無論是個人或企業都透過Instagram與其追蹤者進行互動，是全球最受到歡迎的社群軟體之一。

CheckPoint指出，攻擊者只需向使用者傳送一張惡意圖片，即可盜用其IG帳號，將手機當成間諜工具。使用者一旦儲存並在IG中打開該圖片，攻擊者便有權存取使用者的IG訊息和圖片，隨意發佈或刪除圖片，甚至還能夠駭入手機連絡人、相機和所在位置。

透過此安全漏洞，即使該指令不在應用程式邏輯或功能之內，攻擊者也可以任意操作被盜用的帳號。由於Instagram擁有非常廣泛的裝置存取權，一旦被入侵，攻擊者可立即將受害手機變成絕佳的間諜工具，嚴重威脅數百萬使用者的隱私。此漏洞來自於Instagram上傳圖片的JPEG格式影像解碼器開源軟體Mozjpeg。

Check Point持續研究確認漏洞來源，確保社群平台的使用安全Check Point發現問題後立即向Facebook和Instagram揭露了此研究結果，而Facebook也隨即發佈了相關公告與解決建議，表示此漏洞為「整數溢位導致緩衝區溢位（Integer Overflow leading to Heap Buffer Overflow）」，並在所有平台上發佈了更新版本。

除此之外，Check Point也建議使用者使用SandBlast Mobile（SBM）來保護行動裝置上的資料。SandBlast Mobile可提供市面上最高的威脅偵測率，保護使用者免於惡意軟體、網路釣魚、中間人攻擊和作業系統漏洞的威脅。

(工商 )