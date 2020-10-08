桃園南園二路鐵皮住宅火警濃煙直竄天際。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區南園二路一處2層樓鐵皮住宅，8日上午10時41分傳出火警，現場濃煙直竄天際，造成行經的車輛視線受到影響，桃園市消防局出動人車灌救，所幸現場無人員受傷受困，火勢約在11時53分撲滅，詳細起火原因及財損仍須進一步調查。

(中時 )