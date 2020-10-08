桃園南園二路鐵皮住宅火警 濃煙直竄天際 12:542020/10/08 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園南園二路鐵皮住宅火警濃煙直竄天際。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園南園二路鐵皮住宅火警濃煙直竄天際。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市中壢區南園二路一處2層樓鐵皮住宅，8日上午10時41分傳出火警，現場濃煙直竄天際，造成行經的車輛視線受到影響，桃園市消防局出動人車灌救，所幸現場無人員受傷受困，火勢約在11時53分撲滅，詳細起火原因及財損仍須進一步調查。 (中時 ) #天際 #現場 #濃煙 #桃園市 #住宅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 房市亮點－桃園房市 南崁生活機能豐富 買氣爆棚 04:102020/10/03 產業．科技 桃園幼兒園4日凌晨火警 起火點有3處疑遭人為縱火 22:052020/10/04 社會 小客車失控撞進車行燃燒 車主棄車逃逸 10:252020/10/02 社會 《傳產》板橋人口數冠新北 江翠重劃區成928檔期房市熱點 15:402020/10/08 財經 928檔期熱度高 信義代銷重點布局板橋江翠 16:492020/10/08 財經 坐擁新莊雙捷區 莫內花園動工 04:102020/10/03 《旺到報》 建築4強聯手 打造南港百億住宅 04:102020/10/03 《旺到報》 台中山區工寮起火 兩老剛好下山躲一劫 15:532020/10/05 社會 桃園八德電子工廠火警2人受困救出 1失去呼吸心跳 17:332020/10/06 社會 台南社區住宅查獲職業賭場 賭客帶舞小姐出場陪賭 12:562020/10/08 社會 社會熱門新聞 夜市蔥油餅老闆娘太火辣 網看影片險暴動：飄出乳香 - 社會 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 饒河夜市地瓜父子好可憐？地瓜媽氣炸說真相：太扯了 - 社會 影》金防部演訓重大意外 戰車翻覆邊坡起火士官兵1死1重傷 - 社會 8歲兒饒河夜市擺攤「累癱睡父懷中」 金山人傻眼爆真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。