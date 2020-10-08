「哇！當年豬哥亮好帥，旁邊小孩是我啊」已故攝影大師林彰三回憶錄影像展在鹿港鎮史館展出，鎮民施益欽看到四十年前與豬哥亮的一張合照好激動！憶起當年唸小三，鹿港第一市場服裝店看開幕，請來大明星豬哥亮剪綵，豬哥亮還帶著他逛市場，竟留下了這張歷史鏡頭。
施益欽說，當年還是小朋友的他，擠在人群堆裡搶看大明星，豬哥亮以為他是老闆小孩，拉著他、帶著他逛市場，剛好被林彰三捕捉到畫面，他仍記得有個攝影師，拍下了他和大明星照片，卻一直無緣見著，這次來欣賞林彰三攝影展「撞見」昔日的那個仰慕的小孩，還有風光正盛大明星，喚起無限回憶，真有說不出激動啊！
已故攝影大師林彰三是鹿港知名的攝影家，在世居於鹿港暗街仔，曾任職鹿港鎮公所，1967年以父親騎著機車載妻女5人的作品「滿載」，榮獲每日新聞社世界性攝影比賽年度賞第一名。1975年起任中視駐中部攝影記者，並為中視「蓬萊仙島」節目製作一系列的民俗攝影報導，又應教育廳拍攝「台灣尋根攝影專輯」，1980和尤增輝先生合編「鹿港三百年」，讓沉寂鹿港小鎮揚名。
鹿港鎮長許志宏表示，林畢生投入影像紀錄，並融入動人感性的訴求，很多人在他的照片裡，重拾回憶、找到感動，也為鹿港保存文化資產，鹿港鎮史館自10月8日起至110年1月10日止，推出「林彰三回憶錄影像展」。後人林君勇挑出37張經典作品，讓大家搭乘時光機重溫鹿港昔日風情。
與林彰三大師熟識的鹿港民俗文物館副館長施雲軒表示，30年前協助施人豪教授編篡「鹿港風物」季刊，林彰三無償提供多期封面攝影結緣，1968年，鹿港奉天宮修建落成舉行遶境與安座大典，林彰三協助廟方舉辦攝影大賽，在地方上相當轟動。這次展出作品以鹿港廟會與節慶活動的「迎鬧熱」為主，並由施雲軒先生撰寫文字簡介。
(中時 )
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