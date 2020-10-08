40年前與豬哥亮的一張合照，鹿港鎮民施義欽終於在已故攝影大師林彰三回憶錄影像展中得以回顧，心情非常激動。（吳敏菁攝）

鹿港鎮史館自10月8日起至110年1月10日止，推出「林彰三回憶錄影像展」。（吳敏菁攝）

鹿港鎮史館自10月8日起至110年1月10日止，推出「林彰三回憶錄影像展」。（吳敏菁攝）

鹿港鎮史館自10月8日起至110年1月10日止，推出「林彰三回憶錄影像展」。（吳敏菁攝）

「哇！當年豬哥亮好帥，旁邊小孩是我啊」已故攝影大師林彰三回憶錄影像展在鹿港鎮史館展出，鎮民施益欽看到四十年前與豬哥亮的一張合照好激動！憶起當年唸小三，鹿港第一市場服裝店看開幕，請來大明星豬哥亮剪綵，豬哥亮還帶著他逛市場，竟留下了這張歷史鏡頭。

施益欽說，當年還是小朋友的他，擠在人群堆裡搶看大明星，豬哥亮以為他是老闆小孩，拉著他、帶著他逛市場，剛好被林彰三捕捉到畫面，他仍記得有個攝影師，拍下了他和大明星照片，卻一直無緣見著，這次來欣賞林彰三攝影展「撞見」昔日的那個仰慕的小孩，還有風光正盛大明星，喚起無限回憶，真有說不出激動啊！

已故攝影大師林彰三是鹿港知名的攝影家，在世居於鹿港暗街仔，曾任職鹿港鎮公所，1967年以父親騎著機車載妻女5人的作品「滿載」，榮獲每日新聞社世界性攝影比賽年度賞第一名。1975年起任中視駐中部攝影記者，並為中視「蓬萊仙島」節目製作一系列的民俗攝影報導，又應教育廳拍攝「台灣尋根攝影專輯」，1980和尤增輝先生合編「鹿港三百年」，讓沉寂鹿港小鎮揚名。

鹿港鎮長許志宏表示，林畢生投入影像紀錄，並融入動人感性的訴求，很多人在他的照片裡，重拾回憶、找到感動，也為鹿港保存文化資產，鹿港鎮史館自10月8日起至110年1月10日止，推出「林彰三回憶錄影像展」。後人林君勇挑出37張經典作品，讓大家搭乘時光機重溫鹿港昔日風情。

與林彰三大師熟識的鹿港民俗文物館副館長施雲軒表示，30年前協助施人豪教授編篡「鹿港風物」季刊，林彰三無償提供多期封面攝影結緣，1968年，鹿港奉天宮修建落成舉行遶境與安座大典，林彰三協助廟方舉辦攝影大賽，在地方上相當轟動。這次展出作品以鹿港廟會與節慶活動的「迎鬧熱」為主，並由施雲軒先生撰寫文字簡介。

(中時 )