美國總統川普夫婦2日確診新冠肺炎，隔日首度透過影片露面，表示自己狀況良好並感謝大家支持；4日再度透過影片露面，狀況看來比前兩日好轉，更預言「我會回來」（I'll be back）；6日則直接發表「王者回歸」影片，宣布重返白宮。國際談判權威劉必榮認為，川普與民主黨拜登民調差距約10%，尚有翻盤可能；對川普而言，目前翻盤與否最重要的關鍵就是「身體狀況」與「經濟指數」。

根據《中評社》專訪， 劉必榮分析，民調起伏對美國大選而言是常態，情勢難以捉摸常常連當地人都搞不清楚，何況民調有民眾不願表態或故意不說真話等變因，故當前的民調也不一定準。他認為，川普與拜登目前民調差距在10%內，情勢緊繃，尚有翻盤可能性。

劉必榮表示，川普染疫後的身體狀況，將左右募款能力與選情氣勢。一旦川普健康急轉直下無法親自出席選舉活動，或是受染感幕僚愈來愈多，將重挫支持者士氣，大眾就會立刻想起，他面對防疫的種種無能表現與脫序言行，他的選情勢必雪上加霜；當前川普亟欲營造身體強壯的霸氣「英雄」形象，這對選情是加分的，但至今仍欠缺實際醫療報告佐證他的恢復狀況，公信力不足。

此外，劉必榮指出，川普以企業家之姿登上政壇，「經濟指數」自然是檢視川普的重點，也是美國人對川普的寄盼。就目前為止所公布的經濟數據，狀況並不樂觀；只要經濟持續低迷，美國人就會認為川普無能、政策無成效，將連帶種族爭議、大法官任命等「小議題」，一起嚴重衝擊川普選情。

(中時新聞網)