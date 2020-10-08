網友發文指父親遇到余文樂。（圖／取自《on.cc東網》）

港星余文樂和台灣名模、皮帶千金王棠云結婚3年，育有1子，先前兩人甜蜜宣布懷上二胎，余文樂則陪著太太在台灣待產，最近余文樂回到澳門，被一位粉絲的爸爸捕獲，要求合影不僅被余文樂的助理拒絕，還聽到該助理不滿進去某間名店需要排隊，暗指以他們的身分，「從來不需排隊」，讓該名粉絲很心寒。

余文樂升格為台灣女婿後，近來因為疫情和老婆、兒子常待在台灣，先前有報導指出，婚前收集名車為樂的他，近來大轉性，有意賣掉收藏的名車換現金，轉當奶粉錢也可增加在台灣投資的預算，搖身變成好爸爸，而他在台灣投資的茶餐廳生意也不錯，可望加開分店。

余文樂近年減少幕前演出，將重心放回經營潮牌、電競及餐廳，前年更砸了2.8億元在台北中正區置產，平時也常分享家庭日常。最近他暫離老婆、孩子，回澳門隔離後展開工作，據《東網》報導，有粉絲自稱父親在街上遇到余文樂，上前請求合影，余文樂本人同意，助理卻跳出打槍。

該名粉絲說，爸爸是在某間名店外遇到余文樂跟其助理，後來名店的店員要求余文樂一行人必須排隊，助理挑明身分，直言過去都不用排隊，粉絲猜當時可能因為大家都戴口罩，所以店員才沒認出是余文樂，但聽聞此事後覺得失望心碎，坦言先前很支持余文樂的潮牌，以後可能不想再買，而對此傳聞，余文樂本人暫無回應，不知其真偽。

(中時新聞網)