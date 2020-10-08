現代人已不能從臉蛋來猜測年紀了，不少人有凍齡的娃娃臉，讓人看得非常稱羨。而南韓有一名28歲的網紅、模特兒洪瑛琦（홍영기），有著可愛小巧的臉蛋，再加上她身高只有148公分，卻已是2個小孩的媽。日前，她於IG表示，某日接送兒子放學，卻被誤認為國中生，令她哭笑不得。
洪瑛琦在韓國小有名氣，畢業於首爾綜藝藝術學院廣播文藝科，2009年初登上綜藝節目《臉讚時代》後，便成為固定班底，20歲時，更與節目中一同是模特兒幼小她3歲的李世龍（이세용）結為夫妻，生下2個兒。
今年28歲的她，雖臉蛋童顏，但身材卻相當火辣，時常在IG分享生活育兒生活、美妝，更毫不吝嗇地展露好身材。日前，她穿著休閒粉色運動套裝及布希鞋，至學校接兒子放學，便順手替兒子揹書包，這時長輩經過誤以為她是國中生，讓她不知如何回應。
事實上，兩人一開始結婚並不被受到祝福，現在甜蜜的背後則是藏著極大的辛酸故事。洪瑛琦20歲時未婚懷孕，老公當時也才17歲，就當了爸爸，洪瑛琦也表示當時雖然辛苦，但她從未想要將小孩拿掉，因為那是一個生命，只要有愛心及責任心，幾歲當媽都不會是問題，如今小倆口育有兩個可愛的孩子，也有個幸福的家庭。
文章來源：原文出處於此
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。