現代人已不能從臉蛋來猜測年紀了，不少人有凍齡的娃娃臉，讓人看得非常稱羨。而南韓有一名28歲的網紅、模特兒洪瑛琦（홍영기），有著可愛小巧的臉蛋，再加上她身高只有148公分，卻已是2個小孩的媽。日前，她於IG表示，某日接送兒子放學，卻被誤認為國中生，令她哭笑不得。

洪瑛琦在韓國小有名氣，畢業於首爾綜藝藝術學院廣播文藝科，2009年初登上綜藝節目《臉讚時代》後，便成為固定班底，20歲時，更與節目中一同是模特兒幼小她3歲的李世龍（이세용）結為夫妻，生下2個兒。

今年28歲的她，雖臉蛋童顏，但身材卻相當火辣，時常在IG分享生活育兒生活、美妝，更毫不吝嗇地展露好身材。日前，她穿著休閒粉色運動套裝及布希鞋，至學校接兒子放學，便順手替兒子揹書包，這時長輩經過誤以為她是國中生，讓她不知如何回應。

洪瑛琦即便已是兩個孩子的媽，但身材仍非常地火辣。（圖／翻攝自IG kisy0729）

一家四口相當甜蜜，但其實過去他們一路走過來經歷不少辛苦的事。（圖／翻攝自IG kisy0729）

事實上，兩人一開始結婚並不被受到祝福，現在甜蜜的背後則是藏著極大的辛酸故事。洪瑛琦20歲時未婚懷孕，老公當時也才17歲，就當了爸爸，洪瑛琦也表示當時雖然辛苦，但她從未想要將小孩拿掉，因為那是一個生命，只要有愛心及責任心，幾歲當媽都不會是問題，如今小倆口育有兩個可愛的孩子，也有個幸福的家庭。

(中時新聞網)