公費流感疫苗才開打三天，第一批配送到各大醫院診所的疫苗，早就打完，不少診所已經在等第三批貨。讓不少符合公費資格的民眾擔心可能打不到。疾病管制署發言人莊人祥表示，今天已配送42.6萬劑，並定在10月22日，提前加碼到184.2萬劑，等於是22日前就把今年8成公費疫苗都釋出，疾管署也已函請全國衛生局增加配送頻率。

今年公費流感疫苗共有603萬劑，自費部分有113萬劑。疾病管制署統計，十月五日開打首日，一天就打了39.9萬劑，已經創歷史紀錄，開打第二天，六日再創單日新高，一天就接種43萬多劑，兩天下來共接種85萬5592劑，和去年相同天數共接種52萬4079劑相比，就成長了63％。

莊人祥表示，10月6日前已配送259萬劑疫苗，昨天發現接種踴躍就已函請全國衛生局優先供應給醫療院所，今天配送42.6萬劑。原本預計10月22日前再配送139.2萬劑，現在決定增加到184.2萬劑，等於是22日前共釋出485.8萬劑，占603萬劑公費疫苗的82％。

莊人祥說，今年貨源很充裕，但是觀察到第一天施打人數就是去年第一天的兩倍，所以原來的供貨方式沒辦法來得及，因此已請請衛生局增加配送的頻次，但因部分醫療院所的冷儲空間有限，可能出現一時疫苗銜接不上之情形，因此呼籲民眾如要接種公費流感疫苗，可先向合約院所預約；並先電話詢問合約院所疫苗剩餘情形後再前往，以免久候或白跑一趟。

他也表示，根據往年經驗，通常第一周打的最踴躍，之後會速度會變慢，原本預計第一個月可打完300萬劑，理論上希望年底打完。是否速度會更快？目前才打不到一周，還不容易預估。

依疾管署疫情監測，目前流感尚屬低度流行，且今年疫苗供應量能較往年增加，疫苗供貨進度也較先前預期提早，呼籲民眾可循序按往年接種期程，於流感流行期前完成接種即可，除可避免人潮擁擠、排隊久候外，亦可以維護接種品質。另為落實防疫新生活運動，民眾前往院所接種時，仍應遵守佩戴口罩、執行手部衛生及維持社交距離等措施。

(中時 )