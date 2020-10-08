台南市警3分局破獲職業賭場，賭場竟找3位舞小姐當服務生現場助興。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區義安街一處社區住宅8日凌晨2時許遭警方查獲天九牌職業賭場，許姓莊家與3名賭客遭移送賭博罪，其餘43位押注賭客依社維法裁處，有賭客興致一來，「外叫」3名舞廳小姐出場，到賭場陪賭，同遭社維法函送法辦。

槍擊案頻傳的台南市警方正全面取締賭場，避免賭債糾紛引發槍擊事件。警方查知有賭場藏身義安街民宅，8日凌晨動員數十名警力，包括北區、安平區、保大警力都到場，前後包抄，共查獲40多歲許姓主嫌在內的47名賭客與天九牌一副，賭資1萬2000元。

義安街這處民宅賭場為了防止警方查獲，前後四周布置了4支監視器，監看戶外風吹草動，警方只能在附近埋伏守株待兔，待賭客進入，再一舉攻入，將47位賭客全部逮住。

警方發現，賭客中不乏越南籍新住民，多數人編織各種理由「來吃飯的」、「送檳榔」，甚至辯稱「推銷鮑魚」，卻不願承認是賭客。

還有3名穿著火辣的女子，不似賭客，詢問之下，才知有舞廳小姐藏身賭客之中，她們是由其中1名賭客「外叫」出場，到現場遞茶水服務。

警方將許姓莊家與3名賭咖依照賭博罪移送台南地檢署，其餘賭客全依社維法裁處繳交罰金。

(中時 )