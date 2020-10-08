台灣餐飲業市場近趨飽和、競爭愈趨激烈，使餐飲業營運策略因此轉變，大量展店已非連鎖餐飲品牌首要目標。同時，在疫情衝擊及外送趨勢成形下，餐飲業者在發展策略上亦出現3大趨勢，除強化數位化布局、提升外送外帶比重外，開設街邊店的可能性亦再度提高。

據經濟部統計處統計，台灣餐飲業2020年前8月營收5100億元、年減6.7％，衰退幅度較前7月8.1％收斂，主要受惠新冠肺炎疫情趨緩、暑期旅遊及聚餐旺季、振興券刺激消費，帶動餐館及飲料店營收回升，使整體餐飲業單月營收自7月起恢復年成長。

其中，8月餐館營收628億元、年增4.7％，飲料店88億元、年增0.2％，僅外燴及團膳承包業21億元、仍年減40％，主因邊境管制衝擊空廚營收。累計前8月餐館營收4269億元、年減5.6％，飲料店636億元、年減3.1％，外燴及團膳承包業195億元、年減31.2％。

投顧法人指出，由於國內餐飲市場近趨飽和，連鎖店成長有趨緩現象，且連鎖品牌亦朝M型化發展，中大型連鎖品牌採多品牌策略，並積極調整分店經營效率、深度評估商圈展店飽和度，藉此提升市占率。中小型單一品牌則著重於成本效益分析，展店更為保守。

在市場近趨飽和的紅海競爭態勢下，提升服務品質、加強客戶體驗，以及強化制度化、系統化、標準化管理，已成為台灣連鎖餐飲品牌首要的營運主要策略，力求先確立商業模式穩固再逐步展店，若市場反應不佳亦可減少損失，大量展店已非首要目標。

同時，疫情亦使餐飲業改變經營發展策略，出現外送外賣比重提升加強數位化布局、展店形式再度轉變等3大趨勢。首先，因應外食需求提升，餐飲業者近年來以提高外送獲宅配服務比例，又以餐館及飲料店最明顯，自2018年的40.1％升至53.8％。

在今年受疫情影響最嚴重時期，主要經營來店用餐的休閒服務餐廳（Casual Service Restaurant, CSR），紛紛推出便當或可外帶餐點、強化外送服務，以因應來客數減少衝擊。即便疫情已見趨緩，業者亦未因此中斷相關服務，以分散營運可能風險。

其次，餐飲業者亦積極導入訂餐APP、餐飲管理系統，以強化數位化布局、拓展銷售通路管道。據經濟部商業司調查，台灣連鎖加盟業導入的新科技，以行動電商達46.7％最高、虛實整合約25.1％、行動支付約14.1％。

而餐飲業者亦因應「宅經濟」趨勢及零售業全通路化（Omni-channel）來臨，紛紛將休閒服務餐廳內的人氣餐點商品化、推出冷凍及常溫產品，並積極開發多通路上架銷售，藉此拓展館外銷售通路，盼進一步強化布局觸角、降低營運風險。

最後，由於具集客效應、進駐籌備相對簡便等優勢，餐飲業過往積極進駐百貨商場開設新據點。然而，隨著外送服務蓬勃發展，加上百貨商場店抽成壓力較高、營業時間受限等因素，過往因租金及人流等考量而一度式微的街邊店，再度成為餐飲業者考量的展店方式。

餐飲業者透露，在新冠肺炎疫情嚴峻時期，百貨商場店遭逢的來客量減少衝擊普遍高於街邊店，且營運條件受限程度確實較多。雖不代表以後百貨商場店將因此式微，但若租金、位置等條件符合要求，依據不同品牌業態營運特性，開設街邊店的可能性確實再度提升。

(時報資訊)