隔夜美股大漲，無法激勵周四(10/8)已連漲4天的港股。累計已漲近千點的恆生指數，開小紅後，市場本寄以厚望可再刷下兩周新高，但事與願違，恆指開高走低曾跌逾200點，逼近24000點，下探月線24020位置。

對蘋果電腦公司熟捻的天風證券分析師郭明錤指出，一旦華為分拆旗下品牌榮耀系列的手機業務，會重重打擊小米。此利空消息也嚴重打壓小米股價，盤中曾重挫4.8%，為20.65元。同時，小米也是目前盤中表現最差的藍籌股。

周三(10/7)美股太陽能板族群表現亮眼，帶動港股同業股價，福萊特(06865)以及信義光能(00968)都出現急漲並再創新高。另外，物流類股也表現不俗，圓通速遞(國際)(06123)一度飆漲23.4%，嘉里物流(00636)也曾漲逾8%，但這都難扶恆指一把。目前恆生指數還是下跌0.78%，收24053.74點，國企指數(H股)亦跌0.69%，收9562.76點。

(時報資訊)