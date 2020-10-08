「雞排妹」鄭家純，擁有甜美臉蛋與36Ｅ好身材，每每亮相總是搶盡眾人目光，日前為了慶祝自創品牌募資達標，不僅拍了一部１分鐘的影片答謝粉絲，影片中更破尺度上半身全裸，讓所有人看的是血脈噴張。

雞排妹影片開場就開始脫下衣物，眼神對著鏡頭不斷做出挑逗動作，更特寫脫下內褲的過程，大方展現白皙美尻，甚至不斷做出吃東西的暗示性動作，接著上半身全裸入鏡，僅用雙手遮住重點部位，一對傲人胸峰在雙手擠壓下，幾乎要呼之欲出，加上一條深邃事業線，讓粉絲看的是鼻血直流，大讚性感指數破表。

雞排妹感謝祭影片大尺度裸上半身。（圖／Onedayili 鄭家純 YouTube）

而雞排妹拓展副業創立個人品牌「純色」，開賣後第一階段只設定達標100萬，沒想到開放募資3小時已破500萬，甚至才22天就讓雞排妹不但回本還翻倍，不僅賣破2千萬，有超過13000名粉絲共襄盛舉，好成績讓雞排妹相當超開心，還奉上「98％全裸片」答謝粉絲。

而影片上傳短短兩周就累積10萬人觀看，讓許多網友集體暴動，紛紛留言：「這個謝禮根本造福粉絲到底」、「影片反覆播放好幾次，到底誰受得了」，立刻掀起討論熱潮。

(中時新聞網)