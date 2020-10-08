蘋果（Apple）正式發出邀請函，確認將在台灣時間10月14日凌晨舉辦發表會，各界都在期待iPhone 12系列在場中亮相。2019年底爆發至今的新冠肺炎疫情，影響全球各行各業，也對於蘋果在2017以來納入在iPhone（第三代iPad Pro之後也可支援）的Face ID臉部解鎖技術，帶來極大挑戰。在臨近iPhone 12系列發表之前，到底新機將會採用哪樣的解鎖方式，提前引爆了討論潮！

蘋果在2017年推出的iPhone X，率先採用了Face ID臉部解鎖技術，並且沒有在手機上同時沿用Touch ID指紋解鎖技術，因此僅能支援一種生物辨識解鎖技術，不僅讓Face ID的準確度、安全性，成為討論焦點；在疫情下，因為必須配戴口罩防疫，更讓僅支援Face ID解鎖的iPhone面臨爭議。由於Face ID難以辨識配戴口罩的臉部（遮去太多臉部可辨識的特徵），導致iPhone 解鎖困難，時常需要摘下口罩，或是要透過手動輸入密碼來解鎖，可能讓染疫機率增加，也讓手機安全性因此降低。

蘋果在今年9月份的發表會中，發表了第4代iPad Air，外型變得跟第3代之後的iPad Pro更為相近，支援第2代Apple Pencil、巧控鍵盤，並且率先採用了電源鍵整合Touch ID的技術。正因為如此，綜合配戴口罩時Face ID難以解鎖的困境，讓《CNET》提出究竟iPhone 12系列是否有望如第4代iPad Air那樣，導入電源鍵整合Touch ID的技術，使得人們可以在配戴口罩的前提下，仍舊能以更安全的方式解鎖行動設備。

蘋果在今年4月推出了第2代iPhone SE，讓使用者喜愛的Touch ID隨著傳統Home鍵一起回歸，滿足了許多人期待在配戴口罩時，仍能透過物理按鍵解鎖手機的需求。但是這樣的解決方案會佔據珍貴的螢幕空間，也是不爭事實。反過來說，蘋果在第4代iPad Air在電源鍵整合Touch ID的做法，則可一方面滿足提高螢幕占比，又能兼具安全性。因此更讓業界期待這樣的做法能不能導入到iPhone 12系列之中。

由於疫情難以看見終點，網路上也出現使用者期待蘋果可以修改Face ID演算法，讓用戶在配戴口罩時仍能順利解鎖。《iMore》報導，蘋果確實有考量過類似的可能性，但是卻會因此降低安全性，因此不考慮實行。

由於技術的研發需要時間，再加上對於蘋果對於iPhone產品線的整體規劃，《CNET》認為要在10月份的發表會中的iPhone 12系列中看見電源鍵整合Touch ID的技術，可能性不高。若有機會，可能需要等到2021年的iPhone中才有望出現。順帶一提，天風國際分析師郭明錤曾指出，這類技術有可能運用在有望在2021年初推出、螢幕更大的iPhone SE 2當中。

(科技)