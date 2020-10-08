兩岸軍事緊張、一觸即發，國民黨立委曾銘宗今於立法院財委會質詢時表示，若兩岸開打、影響股市，金管會是否有18套劇本應變？金管會主委黃天牧表示，台灣是淺碟市場，任何地緣政治都會影響金融市場，政府每年都有操演，金管會「有做好準備了」，至於細節不便公開。

兩岸關係惡化，曾銘宗也關心，兩岸金融交流、金融業務會不會也跟著限縮？ 黃天牧表示，「兩岸金融往來沒有限縮」，金控公司赴大陸設消金公司都正常開放；黃天牧表示，大陸市場雖然有風險，但仍是可獲利的市場。

若兩岸真的兵戎相見，國民黨立委賴士葆點出，目前壽險在戰爭傷亡的理賠部分呈「一國兩制」，根據人壽保險示範條款除外責任第17條，壽險是可以理賠戰爭傷亡，但民眾若到郵局買簡易壽險，根據保險法第20條規定，被保險人因戰爭或其他變亂致死者，不負責保險給付責任；賴士葆呼籲，保險對戰爭傷亡的保險給付應該要加成、甚至到1倍，有保險做後盾，萬一打仗心裡也比較篤定。

黃天牧回應，簡易壽險的主管機關是交通部，但願意將立法院質詢內容轉達，並納入理賠建議，至於保險給付加成，黃天牧表示，這涉及保單條款、費率計算等，會請壽險公會研究，並於1個月內給答案。

(中時 )