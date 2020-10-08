新北市推出「好日子愛心大平台」已一年餘，已獲得民眾捐贈物資超過10億元，為呼籲更多團體加入，新北市中醫師公會在年初已捐贈660包藥膳包，今（8）天上午11時許，泰山貴子活動中心再度加碼捐贈800份藥膳包給泰山、五股地區的銀髮俱樂部及弱勢民眾，並在現場舉辨義診還有共餐活動，場面十分熱絡，1名8旬老奶奶開心的表示：「很久沒有像這開心的聚在一起了」。

新北市中醫師公會理事長詹益能表示，公會長期以來秉持「醫者父母心」的精神，投入各項社會公益活動，除了了每個月辨理養生講座外，更在101年組成中醫師的志願服務隊，深入偏鄉地區義診。今年1月先捐贈660份藥膳包，而今天再加碼捐贈800包，除了給老人一個暖冬，更希望吸引其他社會團體，做到拋磚引玉的效果。

社會局局長張錦麗也到場致意，她說，新北市政府在侯市長的大力推動下，在去年就有非常好的成績，「好日子愛心大平台」也獲得非常多民眾的支持，而新北市中醫師公會對於市府政策的推展一直非常用心，希望能夠帶動社會的一個正向力量。

(中時 )