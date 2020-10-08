民雄分局北斗派出所8日清晨查獲北斗村新庄子一起違法傾倒建材廢棄物案件。（嘉縣環保局提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣民雄鄉日前才有車輛違法進場想偷倒廢棄物被抓包，8日凌晨警方巡查時，在北斗村新庄子一處空地發現有2名司機正在清倒建材廢棄物，凌晨4時許民雄分局北斗派出所會同嘉縣環保局當場查獲，警方訊後將歐姓承租人及2名司機移送嘉義地檢署偵辦。

今天上午凌晨4點左右，北斗派出所員警巡邏時，發現北斗村大馬路旁一處空地明目張膽地違法清倒廢棄物，立刻會同環保局前往，查扣2輛大貨車，將2名司機及歐姓承租人帶回偵訊，並請地主前往說明，歐姓承租人承認犯行，地主則表示不知情，後續由嘉義地檢署偵辦。

嘉縣環保局長張根穆表示，最近有多起民眾陳情都是租地傾倒建材廢棄物，民雄鄉9月至今已查獲3起，懷疑是集團犯罪，環保局也極力追查中，今天現場目測約有500公噸左右的建材廢棄物。據了解，建築廢棄物因處理成本提高去化較困難，這類案件層出不窮。

張根穆說，根據廢棄物清理法第46條「任意棄置有害事業廢棄物，或未依第41條第一項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物儲存、清除、處理，致汙染環境者，可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金」，民眾切勿以身試法。

(中時 )