台灣大哥大8日宣布，旗下myVideo攜手國光客運，提供myVideo豪華月租24小時免費看電子序號，讓客戶在客運旅途中享受萬部電影、戲劇、動漫、幼兒影音內容，下車回家也能繼續收看。台灣大表示，myVideo的用戶中，有5成使用手機或平板觀看影片，顯見通勤族收看線上影音的人數日漸攀升，因此myVideo獨家與國光客運合作，在國光客運全台指定路線聯名推出「國光電影院，myVideo請你看電影」。

活動期間掃描車上電視旁QR-code，就能獲得myVideo 24小時豪華月租免費看電子序號，除了可以在車上將話題強片免費看到飽，回家後還能無縫接軌，繼續欣賞沒看完的影音內容。目前推出的影片包括《血衛》、《返校》、《極限逃生》、《小偷家族》及金鐘戲劇《想見你》、《我的婆婆怎麼那可愛》。

另外，myVideo為迎接國慶連續假期，10月1日起完整上架包含《神隱少女》、《龍貓》、《崖上的波妞》、《回憶中的瑪妮》等超過20部吉卜力工作室經典動畫作品。綜藝則獨家首播新型態談話型節目《畫說Lulu》，由今年金鐘獎主持表現亮眼的LULU邀請演藝圈好友一起畫畫聊天。

myVideo自8月28日起攜手Discovery推出超過440小時的節目內容獨家線上看，囊括搶先Discovery頻道全亞洲首播的《全面爆破》完整集數獨家4K播出，以及獨家跟播艾美獎系列節目全新一季《漁人的搏鬥》，推出短短一個月總觀看時數直衝200萬小時。myVideo即日起也獨家推出《房產兄弟：A咖報恩計畫》一次播出6集。

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