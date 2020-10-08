豐原所員警發現老翁獨自坐在小吃店外，未穿著保暖衣物，手上拿著豆漿，用塑膠袋蓋住雙膝禦寒。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

台中一名婦人6日清晨5時許慌張跑到豐原派出所求助，稱86歲先生半夜離家不知去向，值班警員派遣同時，恰巧巡邏警員洪茂益及湯巧庭正在三民路與忠孝街口處理交通事故，過程中熱心女騎士告知員警，有位老翁呆坐在圓環北路一段與豐洲路口路旁，請警方前往。

警方立即馳抵現場，見老翁獨自坐在小吃店外，未穿著保暖衣物，手上拿著豆漿，用塑膠袋蓋住雙膝禦寒，經詢問相關問題，老翁僅稱與兒子一同從碑頭來豐原，住家記不得了。

豐原所員警安全護送老翁到家。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

因清晨溫度極低，警方深怕老翁受寒，於是先將老翁護送返回派出所，並立即使用戶役政系統查詢，發現該名老翁和稍早婦人報案的住址相同，立即聯繫婦人並將老翁安全送返家。

婦人表示，先生有失智症又深夜獨自外出，非常擔心其安危，第一時間發現時，家人跑遍大街小巷及各個公車站牌，都未見老翁蹤影，接獲警方電話告知老翁平安，心中一顆大石才放下，並感謝警方幫忙將老翁送返家。

豐原派出所所長許明達籲請家中有失智長者之民眾，需讓他隨身攜帶身分證件或在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，亦可向台中市社會局申請長者預防走失手鍊，若老人不幸走失時，能迅速確認身份，協助早日找到親人。

(中時 )