第四屆玉山論壇今天舉辦，澳洲前總理騰博在發表演說後透過視訊受訪表示，只要中國經濟持續成長中國共產黨就能維持統治，反之，要是有天中國遇到重大經濟危機，中共就會面臨生存危機。

騰博說，中國共產黨統治的正當性不是建立在民主上，而是建立在「社會契約」上，只要經濟持續成長就能維持統治，但要是有一天經濟衰退了，是否就會改變？這是威權政府會面臨最主要的問題，要是有天中國遇到重大經濟危機，共產黨就會面臨存在危機。

談到美國、日本、澳洲、印度的四方會談（QUAD），騰博指出，ＱＵＡＤ能否制度化的觀察重點在印度身上，印度的態度非常小心，而且長期以來保持不選邊站政策，我們必須說服印度不應屈服於北京的壓力。澳洲與日本、美國是簽有協約的安全伙伴，自然我們跟美國關係與印度跟美國關係不一樣。

騰博進一步指出，當今能確認的事實是中國跟全世界交往籌碼越來越少，這是隨著威權態度越來越強硬帶來的反效果，舉例來說，中國以貿易制裁手段威脅我們，這等於是霸凌我們，澳洲人民不能接受。中國本應該在這個時間點要把握機會，建立區域與全球的信任，但他們並沒有這樣做。

騰博強調，雖然一個政府可能激烈抨擊中國共產黨的政策，但不代表這是反中或是種族歧視。中國共產黨全力塑造自己為中國唯一代表，但我們不應照單全收。澳洲有2500萬人口，其中中國裔澳籍就佔了125萬人，也包含了我的孫輩，這些具有中國血統的後裔，他們對於民主自由法治所做出的貢獻並不亞於他人。

(中時 )