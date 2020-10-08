特斯拉執行長馬斯克周三表示，該公司明年將在柏林工廠採用新的結構性電池設計與技術生產Model Y，但這可能造成「巨大的生產風險」。

特斯拉計畫在柏林廠生產新版Model Y電動休旅車，甚至可能在該廠生產電池。上個月馬斯克表示，特斯拉將在德國廠展示其汽車製造方式的徹底革新。該公司預計2021年下半年，在柏林超級工廠開始生產Model Y。

特斯拉取名為4680的較大型圓柱體新電池，可以儲存更多電力，且更容易製造，對達成電池成本降低一半，以及到2030年電池產量提高百倍的目標至關重要。特斯拉的新型結構性電池組，即需要此款稱為4680的新電池。

馬斯克周三表示，特斯拉在加州費利蒙（Fremont）與上海的工廠要採用這個新技術還需要約兩年時間。

特斯拉上周宣布第三季交車數達到13萬9300輛，創下歷史新高。其上海廠是目前在加州以外唯一的汽車製造工廠，現在已經能為公司交車進度撐起一片天，此外，特斯拉也將在柏林附近建造新的汽車與電池製造廠。

(時報資訊)