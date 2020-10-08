亞太旅行協會（Pacific Asia Travel Association，PATA）9月底舉辦年度旅展，台灣早早完成報名，但今年遭主辦單位中國改名，從「台灣觀光局」改為「台灣海峽觀光協會」，我方抗議無果，60餘年來首度退出PATA旅展。

交通部觀光局證實，PATA成立於1951年，總部設在泰國曼谷，台灣是創始國之一，每年的PATA旅遊交易會（旅展）都會報名參與，今年因新冠肺炎疫情改為線上活動。觀光局9月中旬發現，我方是以「台灣觀光局」（Taiwan Tourism Bureau）的名稱報名，卻被改為「台灣海峽觀光協會」（Taiwan Strait Tourist Association），立即向主辦單位反映，並連繫PATA要求處理。

不過，抗議未獲得回應，之後觀光局又發現我方的參加網頁遭移除無法登錄，9月15日即由本局局長具名函送PATA總會執行長，要求其立即處理該事件。PATA總會執行長收信後正式回信回應，指活動是由中國官方贊助，應中國文化旅遊部要求，凡台灣政府單位或民間組織參與在中國舉辦的非商業活動，均須事前1個月提出申請獲准始得參與。

PATA總會並表示，為我方爭取多日，但中國文化旅遊部仍堅持PATA未依規定時限前，提出含觀光局及台灣旅行業者參展申請。

觀光局指出，在維護國家尊嚴，9月17日再度以局長張錫聰具名信件向PATA總會抗議，表達PATA輕易屈服中國蠻橫無禮要求而忽視會員參與權利，即日起退出本次展會。

(中時 )