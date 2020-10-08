共享機車GoShare進軍雲林，成為六都以外第一個導入智慧電動機車共享服務的縣市，租車還車範圍主要涵蓋斗六市、虎尾鎮及斗南鎮三大人口密集區，串連大學、主要交通樞紐與熱門景點，全縣範圍皆可騎乘，為雲林廣大縣民及旅客打造全新型態的低碳環保生活方式。

改善雲林空氣品質、推廣綠色運具，建立低碳智慧城市，是雲林縣一直非常努力推動的方向，雲林縣於今年年初宣布推動斗六市為雲林縣首個電動車示範區，展現縣府持續推廣綠色交通與低碳環保的決心和成效，且透過各項管制作為持續的努力，至今年9月良好日更提升到88％。

GoShare 共享電動機車的租借範圍納入雲林縣三所科技大學，以及超過40個雲林重要的交通樞紐及歷史文化觀光景點，包含虎尾高鐵站、台鐵斗六站、台鐵斗南站等，協助在地交通服務與文化觀光產業活化升級，在滿足多元移動場景的同時，更有效減輕環境負擔。

GoShare 新事業總監姜家煒表示，雲林是 GoShare 插旗的第五座城市，也是六都以外第一個有移動共享服務進駐的城市，擁有得天獨厚的自然和人文資源，在雲林縣政府的鼎力支持下，發展綠色宜居城市極具潛力。GoShare 將秉持「Explore with GoShare 全球願景夥伴聯盟」創造永續共好的理念，並響應雲林縣政府建構低碳智慧城市的藍圖，結合施政計畫與民眾需求，與雲林共同邁入低碳環保智慧生活的新里程碑。

雲林縣長張麗善表示，非常期待 GoShare 共享電動機車的加入，滿足雲林縣民、學生與旅客多元移動需求的同時，將綠色交通深植生活日常，更能夠進一步提升環境空氣品質，優化智慧交通網絡，為雲林打造優質的低碳生活環境。

(中時 )