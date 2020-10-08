今夏面臨56年以來首度無颱，用水吃緊，行政院長蘇貞昌上午在提出多項裁示，誇讚日治時期的用水調度措施至今有效，並期勉水利署長賴建信要有志氣「贏過日本人」，經濟部長王美花應全力支持賴建信。

2016年曾因一年升官兩次受到關注的賴建信，今天在行政院會又受到蘇揆賞識。蘇揆在裁示水情吃緊問題時說，日本時代的科技跟現在也不能比，但當年的用水調度措施，到今天還是這麼有效運用。賴建信特別有這方面的經驗、見地、率領所屬，「也應該更有志氣地贏過日本人」、贏過當年，水利署應該要更有計畫做得更多、更好，經濟部長王美花應全力支持賴建信。

蘇揆說，降雨靠天，用水在人，教育部、科技部、經濟部應加強節約用水教育宣導，產業用水自主節水，政府的部門、各機關、學校用水也請儘量減省，也籲請國人共同落實節水措施。請相關應該有的節水措施提早作業準備，屆時如有需要，才能有節奏的推出。

蘇揆表示，今年因為氣候特別，是56年來第一次到10月還沒有颱風襲台。雖然經濟部已經提前在7月調度應變，並與相關部會，包含國防部、交通部、科技部、農委會合作，現階段對於民生及產業用水，還沒有直接影響，但是「枯水期就要來了」，各單位仍需審慎應對。

蘇揆也提及，經濟部已經成立旱災應變小組，10月14日，下周三起將針對桃竹苗及中供水區實施減壓供水，請經濟部就減壓供水可能影響的高地或管線末端的民眾備妥水車、供水站，避免影響民眾生活，也要請相關地方政府，提供汙水處理廠放流水，僅以次級用水來澆灌使用。

蘇揆也責成經濟部，在旱象解除前，應持續密切掌握水情，做好各項管控及調度，同時在確保公共給水下，配合水情，就農業用水二期稻作供灌部分，與農委會配合，滾動檢討，給農民最大照顧。

(中時 )