無法融入群體是缺點嗎？那倒不見得，很多人因為不喜歡迎合他人，在團體生活中，要照顧到每個人的感受，又要處處配合，久而久之，雖然交到了很多朋友，也早已精疲力盡，覺得還是和自己相處最愉快。

【水瓶座】

在 Instagram 查看這則貼文 Murad and Nataly Osmann（@followmeto）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 20 日 上午 9:10 張貼

像外星人的水瓶座，通常只會待在自己的星球，他們往往無法好好融入群體生活，也不太在乎這件事，畢竟他們可是孤芳自賞的翹楚，與其還要花時間和別人互相配合，讓其他人理解自己的想法，倒不如一個人樂得輕鬆，只能要能舒服做自己，當邊緣人又有什麼關係？

【摩羯座】

在 Instagram 查看這則貼文 Murad and Nataly Osmann（@followmeto）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 22 日 上午 8:53 張貼

摩羯雖然本質是個討厭社交的人，但進入團體中還是會戴起面具，只要對方不侵犯到自身領地範圍，他們都可以勉強社交，只是因為多半不是拿出真實的自己，也就讓週遭人感受到一面無形的牆，明明好像跟誰都關係不錯，卻沒有人能真正走進他們的心裡。

【雙子座】

在 Instagram 查看這則貼文 Murad and Nataly Osmann（@followmeto）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 22 日 上午 11:17 張貼

雙子是天生的社交動物，有他們在的地方總是充滿歡笑，但其實他們很需要個人空間來充電，不論是安靜看書，還是去學習新事物，他們熱愛所有有趣的事物，因此脫離人群後，也很享受和自己一個人相處，他們一旦切換模式，誰也別想成功約雙子出門。

(中時新聞網)