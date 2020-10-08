無法融入群體是缺點嗎？那倒不見得，很多人因為不喜歡迎合他人，在團體生活中，要照顧到每個人的感受，又要處處配合，久而久之，雖然交到了很多朋友，也早已精疲力盡，覺得還是和自己相處最愉快。
【水瓶座】
像外星人的水瓶座，通常只會待在自己的星球，他們往往無法好好融入群體生活，也不太在乎這件事，畢竟他們可是孤芳自賞的翹楚，與其還要花時間和別人互相配合，讓其他人理解自己的想法，倒不如一個人樂得輕鬆，只能要能舒服做自己，當邊緣人又有什麼關係？
【摩羯座】
摩羯雖然本質是個討厭社交的人，但進入團體中還是會戴起面具，只要對方不侵犯到自身領地範圍，他們都可以勉強社交，只是因為多半不是拿出真實的自己，也就讓週遭人感受到一面無形的牆，明明好像跟誰都關係不錯，卻沒有人能真正走進他們的心裡。
【雙子座】
雙子是天生的社交動物，有他們在的地方總是充滿歡笑，但其實他們很需要個人空間來充電，不論是安靜看書，還是去學習新事物，他們熱愛所有有趣的事物，因此脫離人群後，也很享受和自己一個人相處，他們一旦切換模式，誰也別想成功約雙子出門。
(中時新聞網)
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