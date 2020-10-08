華為被美國列入實體清單，切斷其核心業務智慧型手機賴以為生的晶片供應鏈，空有5G話語權也面臨斷貨危機，但天風國際證券分析師郭明錤還有招釜底抽薪可以大贏，就是出售子品牌榮耀(honor)系列，如此對華為集團、榮耀品牌、供應商、大陸電子產業是多方獲益格局。

郭明錤分析，若榮耀被出售，榮耀採購零組件就不受美國禁令限制，有助於發展高階產品。目前華為、榮耀手機業務各自分開，榮耀被定位為中低端機型，但只要可以自主控制零組件，也能發展高端機型。

若榮耀成為獨立品牌，郭明錤認為對定價相似的小米衝擊最大，對於其他希望搶占華為遺留市場份額的Oppo、vivo影響有限，但長期來看榮耀就算不能完全替代華為，也能與其他競爭對手均分天下。

不過郭明錤沒有提到若是美方認定華為對出售後獨立子公司有影響力，追加制裁的可能性。也有其他分析師認為，華為不可能在手握5G規格話語權與龐大5G設備市占率下，直接放棄智慧型手機業務，而是會加強研發、在各國繼續尋找合作夥伴雙管齊下。

之前有其他大陸媒體指出，華為可能將業務重心轉向筆記型電腦，就算不能完全彌補手機業務，至少每年也有100億美元規模。目前大陸筆電市場聯想占24%，華為占17%，其餘廠商大部分都在10%左右。

(中時新聞網)