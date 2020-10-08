威力掃蕩專案勤務針對轄區岸際、河道等處所加強擴大執檢。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

雙十國慶連假期間，民生物資、農漁畜產品需求增加，為維護苗栗、台中、彰化地區海域、海岸安全，海巡署中部分署第三岸巡隊實施擴大威力掃蕩，杜絕不法走私、偷渡，保障漁民權益及國人健康，全力防堵新冠肺炎及非洲豬瘟疫情進入國內。

海巡署中部分署第三岸巡隊7日實施2020年秋節暨國慶連續假期威力掃蕩專案，編組所轄第四一中隊機動巡邏站、各安檢所人員，並結合友軍單位彰化縣警察局和美分局及鹿港分局，針對轄區岸際、進港船筏、廢棄空屋、防風林、河道等處所加強港區擴大執檢、灘岸重點地區巡查。

威力掃蕩專案勤務針對轄區廢棄空屋、防風林等處所加強擴大執檢。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

連續假期威力掃蕩專案勤務並結合紅外線熱顯象系統、UAV無人機等高科技裝備，期遏阻治安破口產生，展現執法決心，苗中彰地區動員計1架13車5機48人員。

第三岸巡隊表示，連假期間，民生物資需求遽增，不法分子伺機走私農漁畜產品情形頻傳，除影響經濟秩序外，走私物品未經合格檢驗，也容易引發食安問題，影響國人健康甚鉅，且近期新冠肺炎疫情持續蔓延，本隊致力徹底杜絕走私、偷渡等不法活動，並阻絕新冠肺炎及豬瘟疫情於境外，確保國人生命財產安全。

(中時 )