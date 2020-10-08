一名78歲婦人7日13時許糾纏著鑰匙店內鎖匠，要求隨其返家開鎖，鎖匠無奈，只好報警求助。員警隨後到場，使用警政署臉部辨識電腦網路系統進行比對後，很快的就查出了老婦人的身分，再與鎖匠「警民合作」，最後終於將老婦人哄騙上車，順利送返回家。

蘆竹分局南崁派出所警員當時在與老婦人問答過程中，發現他童言童語，也說不清地址，這才理解鎖匠為何會報警求助。隨後員警以警政署臉部辨識電腦網路系統比對了數十筆資料後，很快的就查出了他的身分。

只是老婦人固執，堅持不肯上車，一定要鎖匠隨同返家開啟大門，此時的鎖匠只好默默的戴上安全帽，坐上機車，配合員警演出，過程中還因沒帶工具箱而遭到老婦人「抓包」。眾人折騰了一會兒後，終於成功將這名老婦人請上車送返回家，待員警按鈴時，前來應門的是老婦人的媳婦，媳婦一見到員警及婆婆，這才驚覺自己疏忽，竟沒發現婆婆獨自外出。

蘆竹分局呼籲，家中若有年長者，請隨時留意行動，多關心長者生活起居安全，並應配戴如愛心手鍊等可供辨識身分或家屬聯絡方式的物件。

(中時 )