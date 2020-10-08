楊姓女子送給兒子的生日禮物，已經配置於田埔消防分隊，重量較輕、攜帶方便，適合應用於山區救援。（新竹縣消防局提供／莊旻靜新竹傳真）

住在竹北市的楊姓女子5年前為了回饋社會，送給新竹縣消防局一台自動心肺復甦機，其子不捨母親花錢，貼心結清費用，今年楊女自行打電話給新竹縣消防局，在兒子生日前夕，以慶生為由，代捐一台自動心肺復甦機，並配置於田埔消防分隊，期望能發揮用途。

新竹縣消防局指出，一名住在竹北市的楊姓女子上月25日致電，期望能捐救護器材給消防局，且希望能盡速完成，經承辦人詢問，才知道這是一名母親，想要兒子10月9日生日前完成，作為送給他的禮物。

楊女也透露，5年前為了回饋社會，送出一台自動心肺復甦機，不過其子得知後，不捨她花錢，因此搶先結清費用，因此今年她特別自行致電，以兒子名義捐贈自動心肺復甦機。

新竹縣消防局緊急救護科長劉彥承表示，一般捐贈案從處理到收到貨品，約需1個月的作業時間，不過在得知楊女心意後，以最速件辦理，所幸如期完成這個超級任務，而此台自動心肺復甦機也配置於田埔消防分隊。

消防局長孫福佑表示，楊女所捐贈的SUNLIFE可攜帶式自動心肺復甦機，最大特色就是輕巧，僅有5公斤，適合用於山區救援，還可搭配可攜式的捲筒式擔架，在搬運心肺功能停止的患者時也能持續使用，使救護人員可空出手，做更多處置，目前五峰、新豐、田埔均各有一台，孫福佑也感謝楊女的善行義舉，有機會挽救他人性命。

(中時 )