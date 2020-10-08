古坑鄉長沈勝騰今（8日）出席雲林縣府農遊記者會行銷古坑之美，會後受訪時他感謝法院給了遲來的正義，還他一個公道。（周麗蘭攝）

古坑鄉長沈勝騰對前鄉長黃意玲於去年6月間在臉書貼文發表對其公開貶抑人格不實言論的負面文字提出民事訴訟，雲林地方法院日前判決黃意玲應賠償2萬元，並於臉書貼文公開道歉，沈勝騰昨（7日）把黃意玲匯款的賠償金及負擔訴訟費用2萬2317元捐給古坑國中棒球隊。

沈勝騰表示，雲林地方法院的判決判決還他一個公道，判決文要求黃意玲必須在10月2日、3日在個人臉書刊登道歉啟事「本人於臉書頁面上公開貼文『不要說謊成性，繼續欺騙大眾及抹黑無辜的人』等負面評價文字毀損雲林縣古坑鄉長沈勝騰之名譽，本人特此致歉，道歉人：黃意玲」，閱讀權限設定為公開。

判決文要求黃意玲必須在個人臉書刊登道歉啟事「本人於臉書頁面上公開貼文『不要說謊成性，繼續欺騙大眾及抹黑無辜的人』等負面評價文字毀損雲林縣古坑鄉長沈勝騰之名譽，本人特此致歉，道歉人：黃意玲」，閱讀權限設定為公開。（沈勝騰提供）

沈勝騰說，法院並判決黃意玲應給付損害賠償金額2萬元，及負擔六分之一訴訟費用，合計2萬2317元。

沈勝騰昨（７日）下午把2萬2317元全數捐贈古坑國中棒球隊作為充實經費使用，拋磚引玉喚起社會各界一起關心國內棒球教育的成長，由校長鍾進森代表接受。

(中時 )