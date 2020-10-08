在經歷了多次上市傳聞之後，10月8日平安金融科技旗下的獨角獸公司，陸金所控股終於官宣將赴美上市消息，正式向美國證監會遞交招股書，目前未具體說明募資金額，招股書上揭露的1億美元僅是例行數字，但如據先前市場傳聞的20億至30億美元的體量，陸金所控股或成今年以來美股最大的金融科技IPO。

至於為何在現階段美國對中概股監管加強的時機仍選擇赴美上市？市場人士分析指出，陸金所控股在2017年成立陸國際，並在今年又獲香港3張金融牌照，其業務觸角已逐漸出海，走向國際化。選擇美股上市更符合業務特性，也能夠通過美股市場讓國際投資者熟悉自身業務，為進一步開展其國際化財富管理業務做好鋪墊。

事實上，作為平安集團孵化的首家金融科技獨家獸，是最早被傳出籌備上市的一家，陸金所何時上市成為市場關注多時的焦點。近年每次平安集團的業績發佈會、資本市場開放日等公開交流場合上，該問題都會被提及。

同時，此次招股書的揭露也讓外界得以過去陸金所控股頗為神秘的股權結構和近幾年業績走向。在股權結構方面，平安集團持股42.3％、Tun Kung Company Limited持股42.7％。後者由Tongjun Investment Company Limited和Lanbang Investment Company Limited分別持股41.0％和37.4％。

另在財務數據方面，招股書上揭露陸金所控股今年上半年收入257億元（人民幣，下同）、淨利潤73億元，其中基於科技平台的收入占87.7％，並在2017年至2019年3年間營業收入持續增長，淨利潤年複合增長率達到近50％。

(旺報 )