針對中國大陸打壓迫使我退出國際旅展，行政院發言人丁怡銘今（8）日表示，大陸利用做為主辦國的機會打壓台灣，我們基於國家尊嚴不能犧牲，兩相權衡之下選擇不出席，政院表達支持。

亞太旅行協會（Pacific Asia Travel Association，PATA）主辦的國際旅遊交易會（旅展），因今年由中國四川省樂山文化廣播電視觀光局獨家贊助，對方便藉此施展手段，協會因此私自將我國參展名稱從「台灣觀光局」改為「台灣海峽觀光協會」，交通部觀光局發現後三度抗議未果，最終宣布退出參加。

對此，丁怡銘今天上午在行政院會後記者會回應指出，國際旅展如果能夠參加當然能夠增加台灣的能見度，少一次旅展當然就少一次宣傳的機會，不過今年因為疫情關係，透過我們防疫得當，台灣在世界上已經得到很大的宣傳。

他強調，中國利用做為主辦國的機會打壓台灣，我們基於國家尊嚴不能犧牲，兩相權衡之下選擇不出席，政院表達支持。

(工商 )