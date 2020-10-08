本週雙十國慶！今年的國慶煙火首度在台南安平漁光島舉行，預計會有長達33分鐘的璀璨煙火，來台南除了看煙火，其實還有許多好玩的地方，敬請鎖定中天新聞台《小豪出任務》，跟著主持人簡至豪的腳步來趟台南小旅行，一起探索府城的美好！

新美街區歷史悠久，早期聚集許多米糧商號，從清代開始就是府城的商業重鎮，部分傳統老店傳承至今，遊客不妨來訪新美街，感受台南古早風情！走進昭安理髮廳彷彿回到舊時光，這裡保有過去理容院手法與風貌，理髮師黃德祥服務專業細緻，收藏不少理髮工具，光是耳挖棒就有金、銀、銅、竹不同材質的選擇，還收藏約有80年歷史的手推剪，讓簡至豪看了嘖嘖稱奇。簡至豪這次除了體驗坐姿洗剪、毛巾撢髮外，也順勢享受有「探井」美名之稱的掏耳朵服務。只見理髮師戴頭燈照明耳道，隨即輕柔靈敏地為簡至豪掏起耳朵，還一面「講古」說起台灣理髮史，是相當珍貴的文化體驗之旅！

昭安理髮廳彷彿回到舊時光，這裡保有過去理容院手法與風貌。(圖/中天新聞台提供)

而另一家百年老店－苑輝燈舖是台灣碩果僅存的手工燈籠店，自日治時期開業，目前已傳承到第五代子孫，不論婚喪喜慶，或是宗教祭祀，燈籠都是不可或缺的要角，要在燈籠表面揮毫寫出漂亮的毛筆字，或畫出栩栩如生的祥龍圖騰，難度相當高，師傅深厚功夫可見一斑。

到了晚上可從河道上認識台南，至碼頭搭船遊安平運河，一邊聆聽專業導覽，一邊欣賞沿途街區景色，途中經過橋墩時全船需要趴下通過，十分有趣。夜晚燈火通明，映照河面上波光蕩漾，尤以河樂公園周邊景色最為動人，想看更多節目精彩內容，請鎖定本週五、六（9、10日）中天新聞台52頻道下午1點《小豪出任務》，還可以上中天新聞CH52 YouTube觀看系列完整影片，記得訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，上新片不怕錯過！

(中時新聞網)