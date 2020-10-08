明新科大時尚系師生前往橫山鄉，為鄉內社區民眾進行染髮義剪。（明新科技大學提供／莊旻靜新竹傳真）

明新科技大學時尚造型與設計系22位師生為回饋社會，7日上午前往橫山鄉新興大肚聯合集會所，為在地居民以草本染髮、義剪，展現學習成果，也替民眾省錢、換造型。

明新科技大學時尚造型與設計系主任夏一民表示，此次活動是透過橫山鄉民代表會引薦、公所安排，由於校內投入教育部推動的USR計畫，以在地需求出發，透過社區服務、校外教學，由學生提供染髮、義剪技術服務。

雖然過程未收費，不過學生也不馬虎，採取植物草本染料，不僅沒有化學染劑的刺鼻味，也散發草本清香，雖然色澤不比一般染劑亮麗，但因較為自然的特色，獲得鄉親的支持。

校方指出，染髮義剪活動除了作為學生展現學習成果的機會外，也是回饋社會，拉近學生與社區的距離，期望能教學相長。明新科大時尚系以培育產業專業人才為目標，訓練獨立實作人才，也善盡大學社會責任，期望能讓在地居民感受到明新科大師生的關懷及專業。

(中時 )