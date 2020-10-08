基隆市長林右昌延攬台北市長柯文哲團隊前發言人林昆鋒加入市府，外界聯想是為角逐台北市長準備，對此，林右昌於8日受訪時指出，都是大家想太多了，請他是為了協助市政來宣傳，並且越多人才加入，也相信對基隆來說會更好。

林右昌表示，大家會問這個問題，就是因為大家不瞭解，基隆現在和過去不一樣了，市府各局處的首長都是來自各直轄市和中央的優秀人才，基隆真的是一個吸引人，且可以發揮理念的地方，讓非常多高階公務員和政務員，都希望到基隆。

林右昌指出，適逢產發處長林青海要榮升到國立海洋科技博物館副館長，自己也將人事通盤思考，因此將現任綜合發展處長黃駿逸，調任成為產發處長，並且因為林昆鋒是台灣大學學弟，認識已將近10年，因此為了讓民眾或各縣市及中央政府瞭解近年基隆變得多不一樣，他才特別請林昆鋒擔任綜發處長，來幫忙市政宣傳。

他強調說，現在的市府團隊為有史以來最好的團隊，越多人才加入相信會對基隆更好，基隆雖不是直轄市，但市府團隊真的很棒，已有直轄市和中央政府的水準。

(中時 )