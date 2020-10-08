鴻海（2317）積極實踐數位轉型升級計畫，今（8）日宣布與台灣思愛普（SAP）策略結盟，將自本季起攜手整合鴻海集團全球多國廠區營運資訊，以優化各項製造及管理流程，預期建置完成後將能有效提升集團營運效率及收益。

同時，除了藉此提升鴻海集團營運效率及收益外，鴻海與SAP也希望以此轉型實作經驗建立工業4.0應用典範，建構軟硬整合的全新商業模式，將雙方合作成功經驗輸出全球各地，將此新商業合作模式透過鴻海的雲端網路服務，協助整體製造業轉型升級。

劉揚偉去年接任鴻海董事長後，即宣布將進行F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級的3階段數位轉型升級計畫，並鎖定3大產業及3大核心技術發展，目標帶動集團毛利率提升至10％以上、營益率增加1個百分比。

而鴻海此次與SAP策略結盟，為鴻海F2.0數位轉型中的戰略合作項目之一，目標建構出數位化工廠營運管理架構，並打造中央智慧戰情平台，讓全球各廠區營運資訊都能立即橫向、縱向交流，運用大數據資料庫強化集團CMMS營運優勢。

SAP評估，鴻海以SAP S/4HANA作為數位核心，作業流程自動化程度將大幅提升，可即時取得分析整體集團資訊、加強並強化財測，且整體生產製造及供應鏈管理的作業時間可望大幅減少50％。

鴻海董事長劉揚偉表示，集團在全球20餘國皆有生產據點，並累積多年的工廠管理經驗與生產線大數據。一旦將資訊技術（IT）與營運技術（OT）連結整合，將能形成強大的預判動能，讓集團能洞察與掌握先機、優化營運管理。

SAP全球執行副總裁暨SAP大中華區總裁紀秉盟（Mark Gibbs）指出，SAP多年來成功累積堅強的研發實力及設計資源，可協助鴻海推進數位轉型計畫。此次與鴻海策略聯盟，正是以建立工業4.0的國際典範為目標。

紀秉盟表示，透過結合鴻海豐富的產業知識，SAP希望能攜手鴻海將此次成功經驗分享至全球，協助更多跨產業及跨領域企業逐步邁向數位轉型、並落實智慧化生產與敏捷營運，提升整體產業生態圈的競爭力。

劉揚偉表示，集團身為全球電子製造服務業龍頭，不但希望能提升集團自身製造與營運能力，未來更期盼能進一步將自身實戰轉型經驗分享到整體供應鏈生態圈，為全球製造業者提供數位化營運典範。

(時報資訊)