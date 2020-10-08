國慶連假交通疏運措施一覽表。（圖/高公局提供）

今年中秋連假已經結束，緊接而來的國慶連假共3天，高速公路局表示，上午9時起國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至首日10/9凌晨1時，再自5時起出現車多壅塞至17時始紓解。為避免國5壅塞惡化，高公局規劃，首日6-12時實施國5南向高乘載管制，並於0-12時封閉國5石碇及坪林交流道南向入口，期間石碇南向入口改為大客車專用道，鼓勵公共運輸，封閉時段替代道路。

高公局分析，國慶連假期間將有大量旅遊旅次，請用路人多利用國道好走時段：10月9日、10月10日，南向旅遊或返鄉之用路人，建議下午13時以後出發。10日及10月11日，北向返回工作崗位之用路人，建議中午12時以前出發。

高公局表示，國慶日連假期間採取相關交通疏運，包括收費措施，單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)，國慶連假期間採單一費率。路段差別費率則是中秋連假期間國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。暫停收費部份，每日0至5時國道全線暫停收費。另外，針對不同國道路段實施的口高乘載管制、入口匝道封閉等措施，請留意高公局相關訊息揭露。

另外，國慶連假首日每日0-12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉措施，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段改為下午出發，或改搭乘公共運輸、改走替代道路(封閉時間及改道動線如附圖)，建議出門前利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，確實避開尖峰日之塞車時段，免去塞車之苦。

高公局提醒，國慶連假期間國道車流量大，建議多搭乘公共運輸，或可利用替代道路如臺61替代國1、國3及臺63替代國6（，出發前先利用高速公路1968App掌握國道路況預報及交通疏導措施配合疏導措施並彈性調整行車時間與改道動線，避開易壅塞路段時段

(中時新聞網)