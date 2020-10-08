雙十國慶踩街 彰縣府加碼送5000個國慶口罩 14:222020/10/08 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化縣政府在溪湖鎮舉辦國慶踩街，要送5000個國慶口罩。（吳敏菁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣政府在溪湖鎮舉辦國慶踩街，要送5000個國慶口罩。（吳敏菁攝） 彰化縣歡慶國慶佳節，10月10日國慶日當天將在溪湖鎮溪湖國小及週邊道路辦理一系列「國慶踩街 彰化起飛」嘉年華慶祝活動，有踩街歡樂嘉年華20個社區變裝踩街，還有16個攤位展示地方特色小吃及農特產品，縣府加碼贈送國旗5000個印有國旗的口罩。 「哇！揮國旗戴國旗口罩，太有紀念性了」不少人都想衝取領，要拍照，給自己留下一個光輝影像紀念，縣府表示，數量有限，每人限領一個，送完為止，讓大家一起慶祝「中華民國生日快樂」。 彰化縣政府在溪湖鎮舉辦國慶踩街，要送5000個國慶口罩。（吳敏菁攝） (中時 ) #國慶 #國旗 #口罩 #縣府 #彰化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百貨周慶買氣強強滾 連假助攻雙位數成長 04:102020/10/07 時尚消費 琉園兵分三路 搶報復性消費 04:102020/10/08 產業．科技 國慶連假跟著《小豪出任務》趴趴走 來去台南賞煙火 夜遊運河 13:372020/10/08 娛樂 批國慶台南不插國旗 藍營台南市議會黨團找國旗泳裝女孩助陣 14:252020/10/08 寶島 潮州日式園區花燈秀 國慶熱身 04:102020/10/08 地方新聞 2021蘭展 藉國慶焰火暖身 04:102020/10/08 地方新聞 國家隊又出包 口罩竟無熔噴布 04:102020/10/08 地方新聞 雙十連假遊虎頭埤 雙胞胎入園半價 09:152020/10/08 旅遊 國慶連假北台灣有雨 下周熱帶擾動到 對台影響曝光 08:382020/10/08 生活 重陽敬老 竹山鎮為長者獻上實質關懷 11:112020/10/08 寶島 生活熱門新聞 丟掉靠背！骨科名醫揭6大要命姿勢害你背痛 - 生活 士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相 - 生活 他吃完月餅肚子爆痛 一看包裝底部驚呆：還能活嗎 - 生活 染疫患者住院44天奇蹟復原 天價費用曝光驚呆眾人 - 生活 搬家遇見「不存在的一家人」 美女醫曝竟是油漆搞鬼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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