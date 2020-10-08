彰化縣政府在溪湖鎮舉辦國慶踩街，要送5000個國慶口罩。（吳敏菁攝）

彰化縣歡慶國慶佳節，10月10日國慶日當天將在溪湖鎮溪湖國小及週邊道路辦理一系列「國慶踩街 彰化起飛」嘉年華慶祝活動，有踩街歡樂嘉年華20個社區變裝踩街，還有16個攤位展示地方特色小吃及農特產品，縣府加碼贈送國旗5000個印有國旗的口罩。

「哇！揮國旗戴國旗口罩，太有紀念性了」不少人都想衝取領，要拍照，給自己留下一個光輝影像紀念，縣府表示，數量有限，每人限領一個，送完為止，讓大家一起慶祝「中華民國生日快樂」。

彰化縣政府在溪湖鎮舉辦國慶踩街，要送5000個國慶口罩。（吳敏菁攝）

(中時 )