鼓吹國慶舉國旗的國民黨台南市議會黨團，找來6位國旗泳裝女孩，為國民黨代來青春愛國氣息。（程炳璋攝）

國民黨台南市議會黨團連日批評台南市政府宣傳國慶煙火卻不插國旗，見市府冷處理，8日找來一群國旗泳裝女孩助陣，6名女孩將在國慶日下午3時許，身穿泳裝到四鯤鯓淨灘，國民黨團將協助安排國旗女孩參加國慶節目。

今年國慶焰火在台南，台南市街頭卻不見旗海飄揚的國旗，國民黨籍議員王家貞、林燕祝、洪玉鳳、盧崑福、林美燕、李中岑、蔡淑惠、蔡育輝、尤榮智與李鎮國8日聯手宣傳國旗之美，不僅在議會廣場前插著數面大型國旗，更請來自己設計國旗泳裝的女孩登場助陣，要為國旗搏版面。

台南市議長郭信良表示，台南市議會已懸掛國旗，慶祝國家生日不分藍綠，一起到台南歡度國慶揮國旗、看焰火。

6位國旗女孩來自全台各地，其中1位是國旗泳裝設計者雨彤，來自台南，要用設計專長慶祝國慶。另1名成員是大陸重慶的新住民，嫁來台灣12年，生了兩個小孩，因為熱愛台灣，願意在中華民國國慶日，穿著國旗泳裝登場。

國旗泳裝女孩打算在國慶日下午3時許，到四鯤鯓公益淨灘，為國慶煙火觀賞地點盡一份心力。除了國旗泳裝女孩助陣，國民黨團女議員8日秀出彩繪的國旗指甲貼紙，宣傳國家生日喜慶氣氛。

(中時 )