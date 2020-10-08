知名藝術家賴志盛首次前進高雄，發表個展，將在國慶連假之後，以「繞梁」為題，在金馬賓館當代美術館，發表六件全新現地創作作品，要以「空間寫生」，開啟感知新可能。

促成「繞梁」展覽成形的推手、永添藝術執行長邵雅曼8日表示，藝術家賴志盛透過現地創作，打造觀眾與空間嬉戲的難得機會，將開拓人們與作品之間的嶄新關係，使其作品展現更強烈的互動性與可能性，更希望透過藝術家對自我生命歷程與所處時代環境的反芻，作為給觀者的生活提示。

「繞梁」將從10月16日起，正式對外開放，創作者賴志盛在近一個月的現地創作過程裡，長時間觀察金馬賓館展場空間裡的光線、氣流與水分，吸納場館本身得天獨厚的山景與光影於作品中。

賴志盛說，其中一件現地創作的作品，就是運用「水」在冷熱交換過程中，所引發的能量與物質狀態變化，形成一個能循環不已且樣貌變化萬千的作品。

他認為，藝術家的創作，不單為美服務，更重要的是，提出刺激既有價值與定義的討論，現實雖然是創作的基礎，但，當我們感覺到現實世界，正往某個方向前進的時候，藝術家要做的，也許是除了朝這個方向前進之外的任何事。

(工商 )