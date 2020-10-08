桃園、新竹、苗栗、台中10月14日起減壓供水，行政院長蘇貞昌今（8）日指示經濟部，就減壓供水可能影響的高地或管線末端的民眾備妥水車、供水站，避免影響民眾生活，並請相關地方政府，提供污水處理廠放流水，僅以次級用水來澆灌使用。

經濟部水利署署長賴建信今日在行政院會報告指出，依照氣象局預測近，期降雨仍有高度不確定性，未來反聖嬰影響，明年春雨可能較少，因此桃園、新竹、苗栗、臺中供水區，自10月14日起調整水情燈號為減壓供水黃燈 。

賴建信表示，今年因為氣候異常，缺乏颱風豪雨挹注，因此水利署及相關單位，已經從7月13日起就開始提前部署，經過各單位共同努力跨區調度，管控節約的用水量達1.1億噸及2.8億噸，目前水庫蓄水率約四至九成以上。

蘇貞昌聽取報告後指示，枯水期就要來了，各單位仍需審慎應對，在旱象解除前，請經濟部持續密切掌握水情，做好各項管控及調度，同時在確保公共給水下，配合水情，就農業用水二期稻作供灌部分，與農委會配合，滾動檢討，給農民最大照顧。

蘇揆也指示教育部、科技部、經濟部加強節約用水教育宣導，產業用水自主節水，政府的部門、各機關、學校用水也請儘量減省，並呼籲國人共同落實節水措施。他指示相關應該有的節水措施提早作業準備，屆時如有需要，才能有節奏地推出。

(工商 )