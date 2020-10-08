錢櫃林森店4月大火，釀成6死悲劇，也燒出業者受檢時關閉消防設備、檢查完畢再開啟的「偽合格」。北市議員指出，錢櫃董事長練台生因未依規定維護消防設備，8日已被依過失致死罪起訴，消防局應徹底根絕惡質的「偽合格」。消防局表示，一旦被關閉，就會有警鈴通報消防局，在立即要求業者開啟，否則開罰。

「練台生被起訴，凸顯偽合格的問題有多可怕！」議員羅智強直指，不肖業者在消防局檢查時會開啟消防設備，合格過關，但沒檢查時就關閉消防設備，製造這種偽合格假象，消防局應查出這樣惡質又惡劣的行為。

議員阮昭雄說，錢櫃案有最新進展，消防局必須查出真相，防止偽合格，若只是道德勸說、柔性勸導，根本不夠，未來應投入並培訓更多「企業防災士」，協助通報並防範。議員汪志冰說，消防局雖有精進計畫，但還很模糊。

消防局長吳俊鴻說，正研擬修正「北市火災預防自治條例」，不准業者把消防設備功能關掉，若一關掉，就有警報訊息傳進消防局，便立即開單取締，未來對繼續加強稽查。

消防局副局長許志敏補充，今年7月聯合公安稽查，檢查某中型餐廳設備時，當場查獲業者關閉授信總機，有別於過去1個月限期改善，當時要求3日內就要改善，消防局仍依規定列管6個月，期間不定期抽查，凡查到違法就停業。

許志敏強調，消防署已要求新設的受信總機，需有連線系統，舊的也要更新，只要業者關警報器，訊號就會上傳至雲端，透過無線網路直接通報防火管理人手機及消防局。自治條例希望今年順利通過，明年1月1日實施，如業者違規，消防局隔天馬上查察開單。

(中時 )